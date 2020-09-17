Бариатрия. Похудеть быстро, легко и надолго!

КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ ВЕСА И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
Мы были первыми — первыми и остаемся.
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ ВЕСА И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
Мы были первыми — первыми и остаемся.
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ ВЕСА И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
Мы были первыми — первыми и остаемся.
С чего начать?
Что такое бариатрическая хирургия и как она лечит ожирение и диабет, гид для новичков.
Какая операция подойдет Вам
Пройдите тест и узнайте какая бариатрическая операция подойдет именно вам.
Более 5000 операций с 1999 года
лидеры и признанные эксперты бариатрической хирургии в России
Наши преимущества
правильный выбор бариатрической клиники и хирургов —
важнейший этап на пути к безопасному и эффективному похудению
Ведущие эксперты в области бариатрии
Уникальный, многолетний опыт врачей-хирургов высочайшей квалификации и возможность выполнять операции в самых сложных случаях.
Сильнейшая в России команда врачей
Команда медицинского персонала, которая слаженно работает в таком составе многие годы, включая анестезиолога, который имеет многолетний опыт работы именно с полными пациентами.
Уникальные техники лапароскопических операций
Собственные методики проведения операций, признанные и используемые во всем мире. Патенты на изобретения внутрижелудочного баллона и бандажа для желудка.
Высокотехнологичная клиника
Мы работаем на базе одной из самых современных и оснащенных новейшим оборудованием клиник: Институте Пластической хирургии и косметологии.
Многопрофильный подход к лечению
В нашей команде работают терапевты, эндокринологи, диетологи, психологи и другие медицинские специалисты. Мы проводим сочетанные операции и помогаем нашим пациентам решить проблему с обвисшей кожей с помощью пластической хирургии.
Высочайший уровень сервиса
Индивидуальный менеджер для каждого пациента, высочайший уровень комфорта и сервиса. Гарантия результата и бесплатное сопровождение каждого пациента в течение 5 лет после операции.
Виды бариатрических операций
актуальные методики хирургии ожирения и метаболических нарушений
Рукавная гастропластика
Шунтирование желудка
Мини шунтирование желудка
Бандажирование желудка
Шунтирование желудка на короткой петле
Билиопанкреатическое шунтирование, операция SADI
Повторные бариатрические операции
Другие бариатрические операции
Бариатрические хирурги
родоначальники бариатрической хирургии в России
Как похудеть?
лишний вес и ожирение, бариатрическая хирургия, гид пациента
Подавляющее большинство пациентов, страдающих лишним весом, остаются без лечения, наедине с серьезными заболеваниями, часто угрожающими их жизни. Ожирение — это не только плохое качество жизни и низкая самооценка, часто это еще и многочисленные серьезные болезни, такие как хронические суставные боли, сахарный диабет и болезни сердца.
Все можно исправить. Существует решение, которое не только избавит от лишнего веса и проблем со здоровьем, но и поможет унять голод и нормализовать свои пищевые привычки. Мы создавали этот сайт, чтобы помочь Вам найти это решение и выяснить является ли оно верным именно для вас.
Результаты и отзывы наших пациентов
истории успеха, фотографии, отзывы реальных людей, победивших ожирение благодаря бариатрической хирургии
Андрей. Минус 45 кг! 5 лет после операции
«Прошло пять лет, я похудел, удерживать вес не трудно, пищевое поведение в корне изменилось. И самое главное, что жизнь изменилась на 180 градусов.»
Орнелла. Минус 63 кг! 2 года после операции
«Раньше я не верила в чудеса, но они не только бывают, но еще и случаются. Мечты не работают, пока ты не работаешь и сам над собой не трудишься».
Наталья. Минус 40 кг! 5 лет после операции
«До операции я не жила, а просто сидела, боялась, ничему уже не верила и заедала свою депрессию мороженным и сковородками макарон. После операции я начала жить!»