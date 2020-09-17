Бариатрия. Похудеть быстро, легко и надолго!

Более 5000 операций с 1999 года

лидеры и признанные эксперты бариатрической хирургии в России

С 1999 года мы выполнили почти 6000 бариатрических операций для снижения веса с применением лапароскопической методики и, в данный момент, являемся признанными экспертами в этой области хирургии. Мы постоянно совершенствуем технику и технологию проведения операций и гарантируем максимально возможный результат каждому пациенту.

