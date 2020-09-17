Бариатрия. Похудеть быстро, легко и надолго!

КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ ВЕСА И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

Мы были первыми — первыми и остаемся.

Бариатрия. Похудеть быстро, легко и надолго!

КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ ВЕСА И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

Мы были первыми — первыми и остаемся.

Бариатрия. Похудеть быстро, легко и надолго!

КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ ВЕСА И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

Мы были первыми — первыми и остаемся.

С чего начать?

Что такое бариатрическая хирургия и как она лечит ожирение и диабет, гид для новичков.

Бариатрия. Похудеть быстро, легко и надолго!

Какая операция подойдет Вам

Пройдите тест и узнайте какая бариатрическая операция подойдет именно вам.

Бариатрия. Похудеть быстро, легко и надолго!

Рассчитать ИМТ

Рассчитайте индекс массы вашего тела, заполнив поля значениям своего роста и веса.

Бариатрия. Похудеть быстро, легко и надолго!

Более 5000 операций с 1999 года

лидеры и признанные эксперты бариатрической хирургии в России
С 1999 года мы выполнили почти 6000 бариатрических операций для снижения веса с применением лапароскопической методики и, в данный момент, являемся признанными экспертами в этой области хирургии. Мы постоянно совершенствуем технику и технологию проведения операций и гарантируем максимально возможный результат каждому пациенту.
Наш опыт мы передаём начинающим бариатрическим хирургам России на многочисленных семинарах и мастер-классах. А регулярное участие в международных конгрессах дает нам возможность обмениваться опытом с зарубежными коллегами.

Наши преимущества

правильный выбор бариатрической клиники и хирургов
важнейший этап на пути к безопасному и эффективному похудению

Ведущие эксперты в области бариатрии

Уникальный, многолетний опыт врачей-хирургов высочайшей квалификации и возможность выполнять операции в самых сложных случаях.

Сильнейшая в России команда врачей

Команда медицинского персонала, которая слаженно работает в таком составе многие годы, включая анестезиолога, который имеет многолетний опыт работы именно с полными пациентами.

Уникальные техники лапароскопических операций

Собственные методики проведения операций, признанные и используемые во всем мире. Патенты на изобретения внутрижелудочного баллона и бандажа для желудка.

Высокотехнологичная клиника

Мы работаем на базе одной из самых современных и оснащенных новейшим оборудованием клиник: Институте Пластической хирургии и косметологии.

Многопрофильный подход к лечению

В нашей команде работают терапевты, эндокринологи, диетологи, психологи и другие медицинские специалисты. Мы проводим сочетанные операции и помогаем нашим пациентам решить проблему с обвисшей кожей с помощью пластической хирургии.

Высочайший уровень сервиса

Индивидуальный менеджер для каждого пациента, высочайший уровень комфорта и сервиса. Гарантия результата и бесплатное сопровождение каждого пациента в течение 5 лет после операции.

Подробнее о центре

Запись на консультацию +7(495) 414-24-02

Вы можете просто позвонить, заполнить форму, отправить E-mail, мы подберем удобные для Вас время и способ консультации. Это абсолютно бесплатно!

ОНЛАЙН ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

Виды бариатрических операций

актуальные методики хирургии ожирения и метаболических нарушений
Бариатрические операции, одобренные и рекомендованные Минздравом РФ,  выполняются на органах брюшной полости. В отличие от пластической хирургии они направлены на причину ожирения, а не на его последствия.
Два основных принципа бариатрической хирургии:  рестрикция (задерживание прохождения пищи) и мальабсорбция (сокращения впитывания калорий в тонкой кишке), позволяют пациентам с ожирением добиваться устойчивой и долгосрочной потери веса, а также ремиссии сопутствующих ожирению заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа.

Рукавная гастропластика

Рукавная гастропластика

Операция с рестриктивным принципом действия (задерживание прохождения пищи).  Относится к операциям с пожизненной эффективностью и в среднем позволяет пациенту потерять 70-80% от избыточной массы тела в течение года после операции.

Подробнее

Шунтирование желудка для похудения

Шунтирование желудка

Операция сочетает в себе оба принципа действия бариатрических операций: рестриктивный (задержка прохождения пищи) и мальабсорбтивный (уменьшение всасывание калорий). Пациент в среднем теряет 90% лишнего веса в течение года после операции.

Подробнее

Мини шунтирование желудка

Мини шунтирование желудка

Упрощенная разновидность шунтирования желудка, при которой уменьшается риск послеоперационных осложнений, при этом сохраняется эффективность классического гастрошунтирования. Пациент теряет 90% лишнего веса и излечивается от диабета.

Подробнее

Бандажирование желудка (кольцо на желудок)

Бандажирование желудка

Обратимая операция с рестриктивным принципом действия. На верхнюю часть желудка надевают силиконовое кольцо, которое можно сужать или расширять в зависимости от ощущений пациента. Человек теряет до 60% лишнего веса в течение года после операции.

Подробнее

Бариатрия. Похудеть быстро, легко и надолго!

Шунтирование желудка на короткой петле

Операция Слив байпас — по механизму своего воздействия операция аналогична Рукавной гастропластике, но при этом лишена ее послеоперационных недостатков. Авторская методика хирургов нашего центра. В среднем пациент теряет 80% от избыточного веса в течение года.

Подробнее

Билиопанкреатическое шунтирование желудка Сади

Билиопанкреатическое шунтирование, операция SADI

Снижение веса, после операции SADI является самым значительным по сравнению с другими бариатрическими операциями. В течение года пациент теряет практически весь избыточный вес. В 95% случаев наблюдается полная ремиссия сахарного диабета 2 типа.

Подробнее

Повторные бариатрические операции

Повторные бариатрические операции

Если бариатрическая операция по тем или иным причинам перестает ограничивать поступление в организм энергетических ресурсов (проще говоря, еды), ее эффективность снижается или же прекращается вовсе. В таких случаях пациенту показана реконструктивная операция.

Подробнее

Гастропликация (операция слив 2)

Другие бариатрические операции

Внимание: данный раздел предназначен для молодых хирургов, а не для пациентов. Если вы ищите информацию об актуальных методиках хирургии ожирения перейдите на страницу Бариатрические операции и не забивайте голову лишней информацией.

Подробнее

Бариатрические хирурги

родоначальники бариатрической хирургии в России
Мы занимаемся лапароскопической бариатрической хирургией с 1999 года! В нашем арсенале более 5000 различных операций направленных на снижение лишнего веса и лечения ожирения! Был период, когда наша команда выполняла более половины всех операций в России! Сейчас это уже невозможно, поскольку мы всего лишь хирурги и наши человеческие ресурсы ограничены. Но то, что мы делаем, это, безусловно, наивысший экспертный уровень! Мы были первыми – первыми и остаемся!
Бариатрический хирург Владимир Викторович Евдошенко

Евдошенко
Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор,
бариатрический хирург

Подробнее

Бариатрический хирург Вадим Викторович Феденко

Феденко
Вадим Викторович

доктор медицинских наук, профессор, бариатрический хирург

Подробнее

бариатрический хирург Бордан Наталья Семеновна

Бордан
Наталья Семеновна

кандидат медицинских наук,
бариатрический хирург

Подробнее

Запись на консультацию +7 (919) 014-17-43

Вы можете просто позвонить, заполнить форму, отправить E-mail, мы подберем удобные для Вас время и способ консультации. Это абсолютно бесплатно!

Как похудеть?

лишний вес и ожирение, бариатрическая хирургия, гид пациента

Подавляющее большинство пациентов, страдающих лишним весом, остаются без лечения, наедине с серьезными заболеваниями, часто угрожающими их жизни. Ожирение — это не только плохое качество жизни и низкая самооценка, часто это еще и многочисленные серьезные болезни, такие как хронические суставные боли, сахарный диабет и болезни сердца.

Все можно исправить. Существует решение, которое не только избавит от лишнего веса и проблем со здоровьем, но и поможет унять голод и нормализовать свои пищевые привычки. Мы создавали этот сайт, чтобы помочь Вам найти это решение и выяснить является ли оно верным именно для вас.

 

Подробнее

 

Подробнее

 

Подробнее

Результаты и отзывы наших пациентов

истории успеха, фотографии, отзывы реальных людей, победивших ожирение благодаря бариатрической хирургии
До и после шунтирования желудка
Андрей. Минус 45 кг! 5 лет после операции

«Прошло пять лет, я похудел, удерживать вес не трудно, пищевое поведение в корне изменилось. И самое главное, что жизнь изменилась на 180 градусов.»

Отзывы похдение
Орнелла. Минус 63 кг! 2 года после операции

«Раньше я не верила в чудеса, но они не только бывают, но еще и случаются. Мечты не работают, пока ты не работаешь и сам над собой не трудишься».

Отзывы худеющих
Наталья. Минус 40 кг! 5 лет после операции

«До операции я не жила, а просто сидела, боялась, ничему уже не верила и заедала свою депрессию мороженным и сковородками макарон. После операции я начала жить!»

ПРОЧИТАТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ И ИСТОРИИ УСПЕХА

Вы готовы изменить свою жизнь? Запишитесь на прием хирурга!

Вы можете просто позвонить по телефону +7 (495) 414-24-02, заполнить форму, отправить E-mail, мы подберем удобные для Вас время и способ консультации. Это абсолютно бесплатно!

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

провиснет ли кожа, не заболею ли я раком, какая бариатрическая операция лучше и другие важные вопросы